L’invitée - Des actes et une vision, pour la durabilité dans le canton

Depuis plusieurs années, je suis engagée pour des politiques publiques durables. Pour relever ce défi, nous devons nous donner des objectifs progressifs et atteignables. Cela passe notamment par l’échelon local. Ainsi, avec mes équipes, nous avons travaillé pour soutenir les Communes en mettant en place un programme leur permettant de réaliser un bilan carbone simplifié, un plan climat, des actions concrètes (grâce à des fiches pratiques) ou des formations.

Dans le même état d’esprit, la mobilité étant une source importante d’émissions de CO 2 , nous proposons au Grand Conseil d’introduire un mécanisme de bonus/malus sur les véhicules. Les voitures polluantes paieront plus et les véhicules électriques ou peu polluants seront avantagés. L’objectif est de contribuer à faire évoluer le parc automobile sans stigmatiser la mobilité individuelle, qui reste essentielle pour de nombreuses catégories de la population (familles, entreprises, personnes infirmes) ou certaines régions. On ne gouverne pas contre les gens, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de veiller à l’acceptabilité des mesures que nous prenons.

«La durabilité est toujours la combinaison d’actions quotidiennes et d’une vision à long terme.»

De manière générale, la durabilité est toujours la combinaison d’actions quotidiennes et d’une vision à long terme. Nous devons poursuivre nos efforts, par exemple, en accompagnant les nouvelles attentes de la population sur le plan professionnel. L’État peut devenir un moteur exemplaire en créant des hubs de télétravail dans les différents bourgs de notre canton.

Ces espaces de coworking pourraient être mis à disposition des employés du Canton et de toute personne intéressée. Cela réduirait les trajets pendulaires et les émissions de CO 2 liées et contribuerait au dynamisme économique de l’ensemble de nos régions, renforçant ainsi leur cohésion.

Sur un autre plan, la consommation de combustibles fossiles (qui permet notamment de se chauffer) doit être au centre de nos préoccupations. Le plan climat vaudois le rappelle, elle est à l’origine de près de 38% des émissions de CO 2 du canton. Changer cela passe notamment par un soutien aux propriétaires qui font le choix des énergies renouvelables (à l’image de panneaux photovoltaïques ou de pompes à chaleur).

Moins de pollution, davantage d’emplois

Ces démarches doivent être simplifiées pour renforcer le déploiement de ces technologies moins polluantes. Il est également important de renforcer le mix énergétique, qui, combiné à l’isolation des bâtiments, reste la voie la plus efficace pour réduire nos émissions dans ce domaine.

La transformation de notre société est une chance et permettra de créer de nouveaux emplois et de nouvelles formations dans des domaines aussi variés que la construction ou la mobilité électrique. Ces différents projets, parmi d’autres, rendront notre canton plus durable.

Christelle Luisier Afficher plus Conseillère d’État, cheffe du Département des institutions et du territoire

