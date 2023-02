Alpes vaudoises – Des acteurs locaux à la rescousse des hôtels de montagne L’hôtel des Sources, aux Diablerets, illustre une nouvelle fois un modèle en mutation grâce à des investisseurs du cru, comme à Leysin et Villars. Karim Di Matteo

Aux Diablerets, Patrick Grobéty (à g.) a saisi l’aubaine: il a vendu son hôtel des Sources à Glacier 3000, société locale dirigée par Bernhard Tschannen (à dr.). Après la reprise de l’Eurotel voisin, l’exploitante du Scex Rouge continue dans sa stratégie de maîtriser le volet hébergement dans sa chaîne de prestations. Chantal Dervey

Le local a du bon et cela vaut aussi pour l’hôtellerie de montagne. Le dernier exemple en date a pour théâtre Les Diablerets et l’hôtel des Sources, l’un des principaux de la station des Ormonts. Glacier 3000 vient de signer sa reprise. La société exploitante du domaine sommital du Scex Rouge récidive, un an après avoir racheté l’Eurotel voisin, fleuron local avec 110 chambres.