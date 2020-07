Mort de Mike Ben Peter – Des activistes aveuglent la justice à la Palud Une manifestation non autorisée a appelé à la suspension des six policiers impliqués dans la mort d’un homme noir interpellé à Lausanne en 2018. Chloé Banerjee-Din

Mike Ben Peter est mort en mars 2018 lors d’une action anti-drogue de la police lausannoise. Chloé Banerjee-Din

Des activistes ont utilisé la statue de la justice pour faire passer un message, jeudi soir à la place de la Palud, à Lausanne. Dès 18 heures, sans autorisation, ils ont escaladé la figure qui orne la fontaine afin de lui bander les yeux devant une soixantaine de personnes. Avec cette action, plusieurs collectifs se sont unis pour interpeller les autorités au sujet de Mike Ben Peter, un homme noir originaire du Nigeria, mort en mars 2018 lors d’une action anti-drogue de la police lausannoise.

Avec des banderoles et des prises de parole, ils ont notamment demandé la suspension des six policiers qui sont prévenus dans cette affaire, mais aussi l'interdiction de la pratique du plaquage ventral lors des interpellations. Une lettre ouverte a aussi été adressée à la conseillère d'État Béatrice Métraux et au municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand.

«C’est un signal très négatif qui nierait la réalité que vivent les personnes noires en Suisse» Un membre du collectif Kiboko

Alors que l’enquête est toujours en cours et que le procès devrait se tenir ces prochains mois, une audience préliminaire des experts médicaux s’est tenue le même jour dans la matinée. Auparavant, les premiers éléments issus de l’autopsie avaient déjà pointé en direction d’une mort due à plusieurs causes, avec le potentiel d’exclure la responsabilité des policiers. Les organisateurs de la manifestation ont tenu à marquer le coup, craignant que cette analyse ne soit confirmée.

«C’est un signal très négatif qui nierait la réalité que vivent les personnes noires en Suisse. Nous avons voulu montrer que la justice a les yeux bandés, dans le plus mauvais sens du terme», regrette un membre du collectif Kiboko, allié pour l’occasion au Collectif Jean Dutoit, à l’association du Sleep-in de Renens, à Solidarités Vaud et au POP Vaud, entre autres.