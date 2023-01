WEF 2023 à Davos – Des activistes du climat manifestent sur l’aérodrome d’Altenrhein Plusieurs militants du mouvement «Debt for Climate» se sont installés lundi matin pour interpeller les invités du forum économique qui arrivent sur place en jets privés.

Les activistes se sont installés sur le terrain de l’aérodrome avec des banderoles et une structure en bois. Twitter/Stay Grounded Network

Une dizaine d’activistes du mouvement «Debt for Climate» se sont rassemblés lundi matin sur l’aérodrome d’Altenrhein (SG) pour manifester contre le Forum économique mondial (WEF). Ils ont brandi des banderoles pour protester contre l’événement.

L’action n’a pas d’impact sur le trafic aérien, a déclaré le porte-parole de la police cantonale saint-galloise, Hanspeter Krüsi, à l’agence de presse Keystone-ATS. L’accès à l’aérodrome est assuré. De nombreux participants au WEF atterrissent actuellement à Altenrhein pour ensuite gagner Davos.

Les activistes se sont installés sur le terrain de l’aérodrome avec des banderoles et une structure en bois. Par leur manifestation, ils entendent attirer l’attention sur la responsabilité des participants au WEF dans la crise climatique, a fait savoir le groupe «Debt for Climate» dans un communiqué.

Manifestation tolérée

Le mouvement condamne le rôle des 1% les plus riches dans l’exploitation des pays pauvres et des travailleurs du monde entier, ainsi que le rôle des multinationales dans la destruction de l’environnement et des violations des droits de l’homme. «Debt for Climate» demande aux riches de payer leur dette climatique.

La police cantonale st-galloise cherche à entrer en contact avec les manifestants, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La manifestation est pour l’instant tolérée, précise-t-elle.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.