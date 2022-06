Quatre ministres, quatre discours – Des adieux émouvants à la politique cantonale L’ultime séance du Grand Conseil a vu Pascal Broulis, Philippe Leuba, Béatrice Métraux et Cesla Amarelle prendre congé des députés. Morceaux choisis. Vincent Maendly

Quatre conseillers d’État quittent le gouvernement vaudois: Philippe Leuba, Pascal Broulis, Béatrice Metraux et Cesla Amarelle (de g. à dr.) ont fait leurs adieux aux députés mardi. ARC/Jean-Bernard Sieber

Une législature qui se termine, ça s’arrose (de Dézaley). Mais avant de croquer dans un taillé aux greubons au son du cor des Alpes, il y a une partie officielle, où l’on prend congé des députés et ministres qui s’en vont. On y voit des étendards, cantonal et communaux, on y écoute un très beau chœur d’enfants – de Saint-Prex en l’occurrence – et le tout se passe avec une émotion palpable.