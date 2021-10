Transition école-métier – Des ados jouent à l’entretien d’embauche Pour la troisième année, Pro Juventute organise des entretiens fictifs pour faciliter l’entrée des élèves sur le marché du travail. Sarah Rempe

Les entretiens d’embauche fictifs représentent un entraînement précieux pour les élèves qui y seront confrontés très rapidement dans la réalité. DR

Pour les élèves de 11e année, la fin de la scolarité obligatoire approche à grands pas. Et pour certains d’entre eux, la rentrée 2022 marquera leur entrée sur le marché du travail. C’est pour anticiper au maximum ce choc que la fondation Pro Juventute a mis sur pied des journées d’entretiens d’embauche fictifs destinés aux élèves souhaitant trouver une place d’apprentissage. En effet, le processus de postulation est source de difficultés pour de nombreux adolescents.

«Quels sont les codes à appliquer? Comment se présente-t-on en arrivant? Comment mettre ses qualités en avant? Toutes ces questions ne trouvent pas forcément de réponse dans le cursus scolaire classique, explique Fabienne Hebeisen-Dumas, responsable de Pro Juventute en Suisse romande. Ces journées sont l’occasion d’exercer tout ça.»

Établissements intéressés

En 2021, 79 journées de ce type sont prévues en Suisse romande, dont 48 sur le canton de Vaud. Au total, quelque 1732 élèves seront coachés par des bénévoles spécialement recrutés par Pro Juventute. «On essaie toujours d’avoir des personnes qui travaillent pour des entreprises de la région, poursuit Fabienne Hebeisen-Dumas. C’est un premier contact réel et local qui est ainsi créé et qui peut servir pour des stages par exemple.»

«C’est le rôle de l’école de faire en sorte que les élèves soient prêts une fois leur cursus terminé.» Serge Adam, doyen de l’établissement Apples-Bière et environs

Une organisation bien rodée et un bénéfice direct pour les jeunes de 14-15 ans, il n’en faut pas plus pour enthousiasmer les enseignants, parties prenantes de cette expérience. «On les prépare plusieurs semaines avant en travaillant les CV et les lettres de motivation par exemple», raconte Serge Adam, doyen de l’établissement primaire et secondaire d’Apples-Bière et environs dont le collège participait pour la seconde fois la semaine dernière. «On essaie de leur donner un maximum de clés pour la suite. C’est le rôle de l’école de faire en sorte qu’ils soient prêts une fois leur cursus terminé.»

Financé par des dons

Ce genre de journée est proposée gratuitement par Pro Juventute et financée exclusivement par des dons. Les établissements intéressés s’inscrivent et la fondation s’occupe du reste. «C’est précieux de pouvoir s’appuyer sur un programme structuré comme celui-ci, assure Serge Adam. À la fin de l’entretien, les bénévoles font un retour aux professeurs qui peuvent assurer la continuité et voir ce que les élèves peuvent encore améliorer. C’est réellement bénéfique pour tout le monde.»

