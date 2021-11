L’invitée - Des aides et un pass valent mieux qu’une impasse

Le débat vif qui agite les esprits à propos du certificat sanitaire occulte les vrais enjeux de la loi Covid-19, sur laquelle nous allons voter le 28 novembre prochain. Au-delà de cet instrument qui contribue, quoi qu’en disent ses détracteurs, à une reprise à peu près normale de nos activités, cette loi prévoit toute une série d’aides financières dont bénéficient des milieux qui n’ont pas été ou trop peu soutenus jusqu’ici. Une bonne partie de l’économie (événementiel, culture, sport) en a besoin pour passer le cap d’une crise dont nous ne sommes pas encore sortis.

La loi permet ainsi l’extension de l’aide pour cas de rigueur à des entreprises ayant dû fermer temporairement ou ayant subi un important recul de leurs affaires, l’extension des allocations pour perte de gain des indépendants ayant observé un recul du chiffre d’affaires de 30% (avant 40%), l’extension des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) et la prolongation des indemnités chômage à 24 mois. Ce n’est pas rien.

«Le rejet de la loi Covid-19 apporterait son lot d’incertitudes, et assurément de nouvelles restrictions.»

Concrètement, les effets d’un refus de ce texte se feraient lourdement sentir dès le 20 mars de l’an prochain. Selon le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), cité dans les médias, plusieurs secteurs seraient alors pénalisés. Le premier à en faire les frais serait celui de l’événementiel, qui a déjà payé un lourd tribut aux restrictions sanitaires de ces derniers mois, et qui commence précisément à reprendre vie grâce au pass sanitaire.

La loi Covid-19 n’a, il faut le rappeler, qu’une validité temporaire. L’extension de l’obligation de produire un certificat sanitaire est limitée au 24 janvier 2022, mais le Conseil fédéral pourra la lever plus rapidement en fonction de la situation sanitaire et de la charge des hôpitaux. Les chances de voir ce cas de figure se réaliser seront plus élevées si le nombre de vaccinés s’accroît.

Nous ne connaissons pas encore le résultat de la Semaine de vaccination, qu’a lancée le Conseil fédéral le 8 novembre dernier. Il reste que si l’immunité collective à laquelle nous aspirons tous tarde à être atteinte, un refus populaire mettrait en péril un instrument dont nous pourrions avoir besoin quelques mois encore.

Pas la bonne cible

Les référendaires se trompent par ailleurs de cible! Rejeter les dispositions prévues par la loi Covid-19 ne supprimera pas les mesures de confinement, de fermeture ou d’obligation de porter le masque. Ces dernières relèvent de la loi sur les épidémies. Il est donc vain de penser qu’un refus de ce texte le 28 novembre prochain provoquera un retour plus rapide à «la vie d’avant». C’est en réalité l’inverse qui risque de se produire.

Le rejet de la loi Covid-19 apporterait son lot d’incertitudes, et assurément de nouvelles restrictions. L’économie a besoin, pour prospérer, de la plus grande sécurité juridique possible, en particulier en période de crise. Cette loi lui offre ce cadre. C’est pourquoi je voterai oui avec détermination à ce texte.

Claudine Amstein Afficher plus Directrice de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.