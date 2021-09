D’un club à l’autre – Des airs d’Yverdon à Stade-Lausanne En plus de Serge Duperret, l’ancien secrétaire général d’YS Jean-Claude Tétaz a rejoint le SLO. L’occasion de franchir un pas de plus en coulisses, là où tout roule déjà sur le terrain. Florian Vaney

Les Stadistes se sont fait plaisir, samedi face à Kriens (5-0). Keystone

Vous n’entendrez ni l’un ni l’autre dire du mal d’Yverdon Sport. D’ailleurs, la première chose qu’a faite Serge Duperret après la rouste que Stade-Lausanne a infligé à Kriens samedi (5-0), c’est de prendre des nouvelles de son ancien club.

La version qui sort de leur bouche, sans reproches, c’est qu’il n’y avait plus de place pour eux dans les bureaux du club nord-vaudois. Et c’est vrai. Marco Degennaro est arrivé aux manettes cet été avec sa vision ainsi que son immense expérience et l’organisation interne a subi un profond lifting.

Si bien que ni Serge Duperret, directeur sportif, ni Jean-Claude Tétaz, secrétaire général, ne se sentaient encore vraiment chez eux.