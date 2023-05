Coupe vaudoise d’unihockey – Des amateurs célébrés comme des stars de NHL Écran géant, fumigènes, light show, sono: Cheseaux déroule le tapis rouge pour les finalistes de la compétition samedi. Entre 1500 et 1700 spectateurs sont attendus. Pierre-Alain Schlosser

Serge Rufi, président de Comet Cheseaux, annonce un show et une ambiance de feu, samedi. FLORIAN CELLA

S’il y a un show à ne pas manquer, c’est bien celui des finales de la Coupe vaudoise d’unihockey à 3 contre 3. Samedi à la salle du Marais du Billet de Cheseaux, douze équipes – des juniors D aux élites – participeront à l’événement cantonal. À chaque fois que l’organisation de la manifestation est confiée au club de Comet, récemment promu en 2e ligue, les 70 bénévoles mettent le paquet pour que la fête soit mémorable.

«On va préparer un show à l’américaine, après deux ans de Covid et une dernière édition à Gland, annonce Serge Rufi, président de Comet Cheseaux et maître de cérémonie des finales de la Coupe vaudoise. Il y aura des fumigènes, de la lumière et de la musique. Nous allons obscurcir la salle à cet effet. Ainsi, un écran géant diffusera la photo de chaque joueur, au moment où ils seront annoncés au micro.»

Le speaker officiel du LHC sera présent le matin. L’après-midi, Andy Perroset, figure de Comet (speaker), et Eric Joner (musique et lumière) se chargeront de l’animation. Cette fête dont le devis se monte à 18’000 francs est un moment attendu des joueurs du canton. C’est un peu leur petit Noël. Même si on n’y décerne qu’un titre vaudois, le show est tel qu’ils ont l’impression de vivre une finale de NHL.

Au programme Afficher plus Finales de la Coupe vaudoise à Cheseaux.

Samedi

9 h 15 Juniors D

11 h 00 Juniors C

13 h 30 Juniors B

16 h 00 Juniors A

18 h 30 Dames

21 h 00 Messieurs

En direct sur http://Comet-cheseaux.ch

«La première fois que nous avons pris l’organisation, nous voulions marquer les esprits, se souvient Serge Rufi. Surtout chez les enfants. On veut leur mettre les frissons. On est parti dans l’idée de créer le show comme le font certains clubs de hockey sur glace.» Effet garanti.

On se souvient que lors d’une précédente édition, un car venu de Begnins s’était déplacé avec 50 supporters. «On attend cette année entre 1500 et 1700 personnes», estime le président de Comet qui organise l’événement pour la quatrième fois. En plus, cette année, tous les matches passeront en direct sur YouTube.

Carte locale

Pour boucler le budget de cette fête, le comité peut compter sur le soutien de la fondation Fonds du sport vaudois. «Le financement provient aussi de la vente des repas et des boissons, précise Serge Rufi. Nous préparerons des burgers avec de la viande d’un boucher du village, ancien joueur du club. Il y aura des planchettes avec viande séchée, jambon et fromage. Nous voulons jouer la carte régionale. La bière est brassée à Cugy et le vin vient d’Orbe. Nous aurons des Vitabri (couverts) à l’extérieur pour accueillir au mieux le public.»

