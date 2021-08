Rigueur de Via Sicura - La limite à 30 km/h la nuit fait craindre le pire à des conducteurs «feux bleus»

Rigueur de Via Sicura – Des ambulanciers s’inquiètent, le procureur général les rassure La nouvelle limite à 30 km/h la nuit à Lausanne fait craindre le pire à des conducteurs «feux bleus». Eric Cottier assure qu’ils ne seront pas punis comme des chauffards. Jérôme Cachin , Catherine Cochard

Épalinges, le 6 aout 2021. Star Ambulances: les ambulanciers Vincent Detta et Olivier Cassard. ODILE MEYLAN

Vincent Detta, 29 ans, est technicien-ambulancier chez Star Ambulances à Épalinges, une des principales compagnies privées d’urgence du canton de Vaud. Le 1er août, il a exprimé son indignation face à l’entrée en vigueur d’ici au mois de septembre d’une limitation à 30 km/h la nuit – annoncée il y a déjà deux ans – pour quelque 122 rues lausannoises.

«Dans le canton de Vaud, on compte près de 700 arrêts cardiorespiratoires chaque année, indique-t-il sur son mur Facebook. Est-ce que vous saviez que chaque minute qui passe, c’est 10% de chance de survie en moins? […] Si je dois parcourir 5 kilomètres à 30 km/h à la place de 50 km/h, je vais perdre quatre minutes. […] Lorsque votre bébé sera en train de convulser, votre papa en arrêt cardiorespiratoire, votre grand frère allongé sous les roues d’une voiture ou votre enfant inconscient après une chute, prenez votre mal en patience, on arrive! […] 40% moins vite que durant la journée, mais on arrive. Cependant tendez l’oreille, car vous allez nous entendre arriver, car oui, j’ai oublié de préciser, on va donc respecter ces zones 30 km/h feux bleus et sirène toute hurlante, car légalement je n’ai pas le droit de rouler uniquement avec les signaux prioritaires (feux bleus), je dois aussi mettre la sirène, vous savez, cette sirène qui durant la nuit était souvent coupée par mes collègues et moi-même, afin de préserver le sommeil de tous.»