Canton du Valais – Des anges des pistes feront respecter les règles sanitaires Ces futurs observateurs-informateurs seront chargés d’effectuer de la prévention auprès des skieurs concernant les risques d’accident et de leur rappeler les mesures de protection sanitaires sur les pistes.

Les «anges des pistes» seront responsables, entre autres, de la diffusion des messages d’information et de prévention. (image d’illustration) Keystone

Une centaine de demandeurs d’emploi sera engagée sur les pistes de ski valaisannes pour renforcer la prévention et encourager les visiteurs à respecter les mesures sanitaires en vigueur. Baptisé Covid-Angel, ce projet est financé par le canton et l’Association des remontées mécaniques du Valais.

«La situation actuelle est délicate pour les sociétés de remontées mécaniques, maillon important du tourisme de montagne valaisan. La difficulté principale repose sur le respect et l’application stricts des concepts de protection sanitaires qui prévalent aujourd’hui», indique jeudi la Chancellerie dans un communiqué.

Dans cette optique, les anges des pistes auront pour mission «d’assurer la prévention des risques d’accident sur les pistes de ski» mais aussi de rappeler aux skieurs les mesures à respecter. Concrètement, ils seront responsables de la diffusion des messages d’information et de prévention, de l’organisation des flux de personnes entre les parkings et les remontées mécaniques ou encore de gérer les diverses files d’attente qui peuvent se former sur des domaines.

Ces futurs observateurs-informateurs, comme les décrit la Chancellerie, seront recrutés parmi les demandeurs d’emploi. Ils se verront offrir un contrat de travail à durée limitée par les différentes sociétés de remontées mécaniques valaisannes. Le budget d’1,5 million de francs est financé à hauteur de 60% par le Fonds de l’emploi du canton et 40% par les sociétés de remontées mécaniques valaisannes.

ATS/NXP