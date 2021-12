Distribution d’eau depuis Lausanne – Des années de travail pour faire baisser le prix de l’or bleu

Dans l’usine de Bret, l’eau du lac du même nom subit tout un traitement pour fournir entre 15% et 20% de la consommation lausannoise. Le reste de l’eau qui alimente Lausanne et les communes qui lui achètent son eau vient du Léman et de diverses sources du Pays-d’Enhaut ou des hauts de Montreux.

Patrick Martin/A