Courses des enfants – Des apprentis ont fabriqué les trophées décernés aux juniors Pour la première fois, les trois premiers des courses BCV junior, recevront un prix souvenir réalisé par les jeunes du C-FOR!, le centre de formation des Services industriels de Lausanne. Pierre-Alain Schlosser

Luc Corona et Miriam Monaco, apprentis polymécaniciens de dernière année, ont réalisé le nouveau trophée des 20 KM juniors. Odile Meylan

Depuis cette année, les trois premiers des catégories BCV juniors repartiront chacun avec un trophée original. Réalisées par les apprentis de dernière année du C-FOR!, le centre de formation des Services industriels de Lausanne, 36 sculptures seront ainsi attribuées dès le 22 septembre.

«Les 20KM de Lausanne souhaitaient remplacer les coupes «made in China» par un trophée qui représente la course et qui a du sens, explique Pierre-André Delessert, formateur des apprentis polymécaniciens du C-FOR!. Le but était aussi de promouvoir notre centre vis-à-vis des jeunes. Alors, on s’est creusé la tête pour trouver une bonne idée.»