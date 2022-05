Dans ma rue – Street food d’ici – Des arancini qui donnent le sourire chez sO’risO Retrouver un peu de Sicile en plein cœur de Lausanne, c’est ce que propose sO’risO, une petite boutique de Bel-Air spécialisée dans les arancini. Maxime Kissou

Où: sO’risO tient une petite boutique à la rue des Terreaux 7, à Bel-Air.

Quoi: Inutile de chercher autre chose que des arancini chez sO’risO. Ces spécialités siciliennes sont des boules de riz panées et frites, fourrées avec différentes farces. Du salé au sucré, la gamme se décline dans beaucoup de saveurs, toutes italiennes; de la ‘nduja (saucisse piquante d’origine calabraise), au chocolat en passant par les aubergines et le jambon, il y en a pour tous les goûts.

Quand: Tous les jours de 11h à 18h

Combien: Comptez entre 5 et 6 francs par boule

On vous recommande: L’incontournable, le classique arancino à la bolognaise (al ragù, si on se veut plus italien). Le moelleux et la complexité des saveurs de cet arancino sont particulièrement intéressants.

Un petit truc pour la route: Les gourmands ne manqueront pas de goûter à l’arancino au chocolat en guise de dessert.

