Volières de Mon-Repos – Des aras déplumés choquent un éleveur de perroquets De passage à Lausanne, un éleveur italien demande que les volatiles soient rapidement examinés par un véto. La Ville rassure. Laurent Antonoff

La Ville se veut rassurante sur l’état de santé de ses deux perroquets, en dépit de leur aspect peu flamboyant. Mais pour l’éleveur italien de passage à Mon-Repos, il ne fait aucun doute qu’ils vont mal. ©Florian Cella FLORIAN CELLA

Ils font partie de Lausanne, un peu comme les ours à Berne. Eux, ce sont les volatiles en tout genre qui piaillent dans les deux volières du parc de Mon-Repos depuis des lustres. Et ce n’est donc pas sans une certaine fierté qu’une Lausannoise a convié son beau-père italien à une petite visite des cages, dimanche dernier. L’homme n’est pas n’importe qui en matière de plumage et de ramage: Pompeo possède un élevage privé de perroquets aras dans le Latium, inscrit au registre européen. Et ce qu’il a vu l’a scandalisé.

«Un animal sain ne s’arrache pas les plumes.» Pompeo, éleveur italien de perroquets