Ça pousse! – Des arbustes adaptés pour des plantations en bacs réussies Garnir son balcon ou sa terrasse de végétaux décoratifs est encore possible à cette saison, mais demande le respect de quelques règles. Nos conseils. Laurent Buschini , Jerôme Meylan - Membre de JardinSuisse

Les arbustes persistants et qui demandent un entretien limité sont indiqués pour des plantations en bacs et jardinières. Photos Julien Rochat/Jul Plantes

À l’approche de l’été, il est encore temps d’apporter une touche végétale décorative à ses extérieurs grâce à de belles plantations en bacs ou en jardinières. Garnir harmonieusement balcons et terrasses requiert de sélectionner et d’associer judicieusement des essences aux valeurs ornementales intéressantes et possédant des prédispositions particulières pour une telle utilisation.