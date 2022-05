Protection des animaux – Des arpenteurs de lisières au secours des belettes Le Parc Jura vaudois recherche des bénévoles pour recenser les structures abritant des belettes, hermines et lézards agiles. Yves Merz

La belette est une espèce menacée, principalement parce qu’elle manque d’emplacements où s’abriter. Getty Images/iStockphoto

La belette fait partie de la liste rouge des 34 espèces de petits mammifères menacés en Suisse. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) constate que la menace vient principalement de la détérioration des habitats qui servent aussi d’abri temporaire à ces petits animaux quand ils se déplacent. Ce problème touche aussi l’hermine et le lézard agile. Tous trois sont de redoutables chasseurs de petits rongeurs et d’insectes qui ravagent les cultures. Ils sont donc considérés comme des auxiliaires pour les agriculteurs.

Ce printemps, le Parc naturel régional Jura vaudois (PJV) lance un appel aux bénévoles pour venir au secours de ces nettoyeurs. Leur rôle consistera à arpenter les lisières et les haies afin de recenser quelles structures sont susceptibles de servir d’habitat et d’abri temporaire à ces animaux. «Ils en ont besoin pour nicher, mais aussi pour se déplacer de cachette en abri à la recherche des proies», explique Valérie Collaud, responsable nature et biodiversité au Parc. Les arpenteurs recevront une courte formation d’une soirée puis s’en iront à pied ou à vélo sur le terrain collecter des données. Ceci entre juin et septembre.

Jusqu’en 2024

Ce projet durera jusqu’en 2024 et se concrétisera entre Aubonne, Bière et Orbe. Cette zone a été choisie, en partie hors Parc, afin de relier le secteur du Gros-de-Vaud dans lequel des mesures similaires ont déjà été prises par Pro Natura. Dès le printemps 2022, les Communes, les propriétaires privés ainsi que les forestiers ou les agriculteurs seront contactés afin d’identifier les emplacements favorables à une réhabilitation de ces habitats. Un soutien financier est prévu, ainsi qu’une aide concrète sur le terrain, pour la mise en œuvre des mesures.

Dans la région du Gros-de-Vaud, fin 2020, après quatre ans d’engagement, 105 tas de branches et de pierres ont été créés, 380 mètres de haies diversifiées plantées, 1000 mètres de lisières structurées, 15 ares de jachère aménagées et 84 arbres fruitiers hautes tiges plantés.

