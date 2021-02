Contrôles d’identité à Genève – Des associations dénoncent «une chasse aux sans-papiers» Une recrudescence des contrôles d’identité de la part des gardes-frontières a été constatée par le Collectif de soutien aux sans-papiers. Les associations demandent aux autorités cantonales de réagir.

Silvana Mastromatteo de La caravane sans frontières et Alessandro de Filippo, le coordinateur du Collectif de soutien aux sans-papiers, ont dénoncé la multiplication de contrôles d’identité et d’arrestations à Genève. Keystone/Martial Trezzini

Le Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève a dénoncé des contrôles d’identité «massifs» et «systématiques» de la part des gardes-frontières ces dernières semaines. Les associations demandent aux autorités cantonales de réagir.

«Nous constatons une recrudescence de contrôles d’identité. Des dizaines par jour», a dénoncé Alessandro de Filippo, coordinateur du collectif, au cours d’une conférence de presse dimanche matin. «Les personnes sans statut légal ont peur de sortir de chez elles», a-t-il lancé.

Selon les associations rassemblées au sein du collectif, des contrôles d’identité sont effectués dans les transports publics genevois et certaines lignes de train entre Genève et Lausanne. À la suite des contrôles, certaines personnes ont reçu des décisions d’interdiction d’entrée du territoire et «risquent une décision de renvoi».

Distribution alimentaire

Les personnes sans statut légal craignent d’aller travailler, de sortir chercher leurs enfants à l’école ou encore de se rendre sur les lieux de distribution alimentaire, ont souligné les associations.

Samedi matin, l’association d’aide Caravane sans frontières a publié sur les réseaux sociaux que des contrôles d’identité aux alentours du point de distribution des Colis du Coeur étaient effectués à Thônex (GE) et conseillait de ne pas s’y rendre.

«Ce sont des personnes qui travaillent et non des criminels. On ne doit pas criminaliser des travailleurs», a lancé Silvana Mastromatteo, fondatrice de La caravane sans frontières.

«Un retour en arrière»

«C’est un retour en arrière. On s’attaque à des travailleurs dans des conditions extrêmement précaires, en pleine pandémie», a ajouté Davide de Filippo, du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs. «Cela va à l’encontre de la décennie de politique ouverte du canton de Genève. Il y va de la crédibilité du canton», a-t-il souligné.

Les associations prévoient d’interpeller le Conseil d’État genevois afin qu’il prenne position face à une «vague de contrôles d’une ampleur inédite». Elles lui demandent de réagir auprès des autorités fédérales, dont dépendent les gardes-frontières, «afin de faire cesser immédiatement ces opérations de contrôles et d’arrestations».

ATS