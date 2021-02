Affiches électorales à Lausanne – Des autocollants de la gauche radicale irritent dans les partis Plusieurs affiches PLR et PS ont été ornées d’autocollants de la coalition Ensemble à Gauche. Le PLR crie au scandale, le POP prend ses distances. Jérôme Cachin

Affiche vue sur le Grand-Pont par le candidat socialiste au Conseil communal Louis Dana, qui dénonce le collage de l’autocollant sur Twitter https://twitter.com/louisdana/status/1360227555731718149?s=20

Quelques autocollants électoraux d’Ensemble à Gauche mettent en émoi le PLR et gênent le POP. La coalition Ensemble à Gauche, qui regroupe solidaritéS, le Parti ouvrier populaire (POP) et des indépendants à Lausanne, a produit ces autocollants imprimés sur plastique transparent. Ils ont été remarqués sur les affiches du PLR et du PS. Pont Chauderon, Grand-Pont, place de la Riponne, etc.: plusieurs des emplacements des panneaux officiels sont touchés. Les visages des deux candidats libéraux-radicaux Bettschart et Hildbrand, ou encore celui du socialiste Junod, ont été rehaussés du slogan de la coalition.