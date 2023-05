Goulets d’étranglement chez Swiss – Des avions long-courriers relieront Zurich à Genève Des problèmes de moteurs touchent de plein fouet la compagnie aérienne suisse. Pour éviter de devoir annuler des vols, elle fait preuve de créativité. Konrad Staehelin

Le décollage donne l’impression d’un voyage outre-mer alors qu’il s’agit d’un vol intérieur: le 27 mai, entre autres, Swiss décollera de Zurich à bord d’un A330 en direction de Genève. KEYSTONE

Il reste encore quelques semaines avant les vacances d’été, la période la plus chargée de l’année en termes de trafic et de recettes pour les compagnies aériennes. Mais Swiss opère déjà en partie à la limite de ses capacités. Pour compenser le fait que nombre de ses avions court et moyen-courriers de type Airbus A220 ne peuvent pas décoller en ce moment, la compagnie aérienne utilise davantage d’appareils long-courriers, comme l’A330, sur ces liaisons, confirme une porte-parole de l’entreprise.