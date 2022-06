Rivalité entre motards – Des Bandidos sont sévèrement punis pour la rixe de Belp Le principal accusé écope de 8 ans de prison pour tentative d’homicide. Présents en nombre, les membres rivaux des Hells Angels se sont tenus à carreau. Gabriel Sassoon Berne

Jeudi matin, à Berne, un policier ne lâche pas des yeux les Hells Angels et leurs alliés. KEYSTONE/Stringer

Pas facile de passer inaperçu quand on ne porte pas de blouson en cuir et qu’on tient un calepin dans la main. Jeudi matin, au centre-ville de Berne, près de 300 hommes – et presque autant de motos – sont rassemblés dans un parking. Comme une nuée noire ponctuée de rouge, de jaune ou de bleu, les couleurs des Hells Angels, des Broncos et d’autres clubs de motards alliés.