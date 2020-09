Suisse – Des bénévoles nettoient des régions entières du pays Des personnes désireuses de rendre notre pays plus propre ont coordonné leur action de nettoyage vendredi et samedi, à l’occasion du «Clean-Up-Day».

Photo d’illustration. Bienne, 2018. KEYSTONE

Vendredi et samedi, plus de 450 opérations de nettoyage ont été menées par des volontaires dans toute la Suisse. Des milliers de personnes ont déblayé les routes, les places, les prairies et les forêts lors d’un «Clean-Up-Day» national.

Ecoles, associations, entreprises et commues ont participé à l’action. Elles ont débarrassé les aires de jeux et de grillades des immondices, nettoyé les caniveaux et les rives des cours d’eau, et ramassé les déchets des aires de repos et des parcs, comme l’a annoncé samedi l’organisateur, la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU).

En raison de la pandémie de coronavirus, moins de campagnes de nettoyage ont été réalisée cette année que par le passé. Environ 25'000 personnes ont toutefois participé à plus de 450 «actions place nette» assurant ainsi une Suisse propre. La campagne de sensibilisation est soutenue par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), par l’Association suisse Infrastructures communales et par la Fondation Pusch.

Comme les années précédentes, de nombreuses actions organisées par les communes et les associations ont motivé les nombreux bénévoles. La commune bernoise de Plagne a par exemple offert café et croissants aux participants avant le début de l’action.

ATS/NXP