L’Italie sur le toit de l’Europe – Des binationaux vaudois aux anges après la victoire italienne Le sacre de la Nazionale en finale de l’Euro 2020 a été fêté jusque tard dans la nuit partout dans le canton. Coup de fil à quatre personnalités qui avaient le cœur vert, blanc et rouge. Romain Michaud

L’humoriste vaudois Yoann Provenzano exulte dans sa cuisine. Yoann Provenzano

L’humoriste et animateur vaudois Yoann Provenzano ne cachait pas son plaisir ce matin. «Je me sens hyperbien. J’ai cette petite euphorie du lendemain de fête et c’est vraiment plaisant. La dernière fois que l’Italie a gagné, c’était en 2006 et j’avais 14 ans, mais c’est toujours la même sensation», explique le Veveysan de 29 ans, qui avait décidé de vivre cette finale avec ses amis au Domaine Chaudet, à Rivaz.

Ce matin, se sent-il encore plus Italien? «Totalement! Je marche à l’italienne, je me brosse les dents à l’italienne. Ce matin, je fais tout à l’italienne (rire).»