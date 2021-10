Commentaire sur le Covid - Des bons d’achat pas si loufoques

Si la population suisse était immunisée à 75 ou 80% contre le coronavirus, le Conseil fédéral n’aurait pas besoin d’imaginer des solutions aussi saugrenues que des bons d’achat incitatifs. Il pourrait songer à lever toutes les restrictions, comme l’ont fait les pays scandinaves au cours des dernières semaines.

Or on en est loin. Les courbes de vaccination, en particulier chez les moins de 30 ans, font toujours peine à voir en comparaison internationale. Et les nouveaux variants du Covid restent menaçants.

Alain Berset et ses collègues n’ont donc d’autre choix que de faire feu de tout bois. Ils achètent 150’000 doses du vaccin de Johnson & Johnson pour les gens qui redoutent la technologie à ARN messager. Ils se risquent à une campagne humoristique sur les réseaux sociaux dans l’espoir de séduire un public jeune.

Et voilà qu’ils sortent le porte-monnaie pour récompenser toute personne qui parvient à convaincre un sceptique de se faire piquer.

«Le contribuable lambda préférera sans doute que son argent revienne aux commerces de sa région… tout en incitant quelques hésitants à franchir le pas de la vaccination.»

Au fond, cette idée n’est pas si loufoque qu’elle en a l’air. À coups de bons de 50 francs, l’investissement nécessaire sera minime pour la Confédération. Et il profitera à une économie locale malmenée jusqu’ici par les fermetures successives.

Un peu à l’image du Valais, qui, l’an dernier, a injecté 16 millions sous forme de chèques offerts à ses hôtes et ses résidents secondaires. De nombreux restaurants, magasins et autres producteurs de vin en ont bénéficié.

C’est un glissement bienvenu dans la stratégie de lutte contre la pandémie. Jusqu’ici, la collectivité a pris en charge les tests Covid à répétition des réfractaires à la piqûre. Une phase heureusement bientôt terminée, sauf pour les enfants. Le contribuable lambda préférera sans doute que son argent revienne aux commerces de sa région… tout en incitant quelques hésitants à franchir le pas de la vaccination.

