Artisanat local – Des bougies parfumées sorties tout droit de La Petite Fabrique À Broc, Vanina Murith soigne ses créations faites à la main et délicatement ornées de fleurs séchées. Rebecca Mosimann

Vanina Murith, devant le coin de ses bougies parfumées, dans sa jolie boutique La Petite Fabrique, logée dans une ancienne droguerie à Broc. CHANTAL DERVEY

L’ancienne droguerie de Broc a retrouvé une nouvelle fonction. Elle abrite depuis 2018 La Petite Fabrique, dans cette boutique «toute biscornue» comme les aime Vanina Murith, 31 ans. Cette habitante du village y prépare et y vend des produits cosmétiques naturels de fabrication artisanale. Outre les savons, elle propose une jolie gamme de bougies parfumées, délicatement décorées de fleurs séchées et composées d’ingrédients les plus locaux possible. Cette «scientifique un peu rêveuse» a finalement concrétisé une passion d’enfance, elle qui confectionnait déjà ses savons à l’aide de kits adaptés aux moins de 10 ans.