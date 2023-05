District de Nyon – Des bus gratuits pour garder les touristes plus longtemps Les visiteurs voyageront gratuitement dès la première nuit d’hôtel. L’idée est de les pousser à prolonger leur séjour. Raphaël Ebinger

Les transports publics deviendront gratuits dans le district de Nyon pour les clients des hôtels et des B&B dès le 1 er juin. ODILE MEYLAN/ARCHIVES

Les acteurs touristiques du district de Nyon lancent une grande offensive pour garder ses touristes plus longtemps, eux qui ne restent en moyenne que 2,1 jours dans la région. Pour faire grimper ce chiffre, la carte Explore sera lancée dès le 1er juin. Elle permettra aux visiteurs de voyager gratuitement dans les bus et les trains entre Mies et le col du Marchairuz en passant par Saint-Cergue et Rolle. De quoi leur donner envie de partir à la découverte de la région.

«Nous souhaitons donner envie aux visiteurs de rester plus longtemps chez nous.» Stéphane Jayet, responsable du tourisme au sein de la Région de Nyon

«Nous rattrapons le retard par rapport à d’autres destinations qui ont déjà une telle offre, analyse Stéphane Jayet, responsable du tourisme au sein de la Région de Nyon qui a mis en place le projet. Toutes les destinations de l’arc lémanique suisse, à part Morges, proposent une carte assez similaire. Nous souhaitons ainsi apporter de la plus-value à l’offre touristique et donner envie aux visiteurs de rester plus longtemps chez nous.»

Effet sur la région

La prestation est financée par les taxes de séjour et elle est destinée aux clients des hôtels, auberges de jeunesse et B&B du district dès la première nuit. En plus de la gratuité des transports publics, les touristes bénéficieront de réductions au Musée national de Prangins, dans les trois musées de Nyon, au Zoo La Garenne, ainsi que pour une location de VTT et une sortie accompagnée d’un guide chez un prestataire de Saint-Cergue.

À l’avenir, d’autres acteurs économiques comme des établissements publics pourraient rejoindre le mouvement. L’objectif est d’inviter à la consommation dans les commerces locaux. «On peut imaginer un restaurant qui offre le café en fin de repas», note Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme.

La nouvelle carte ambitionne d’avoir des retombées économiques pour la région. En effet, à l’échelle suisse, un visiteur dépense 200 francs tous les jours. Les 200’000 nuitées à La Côte en 2022 ont ainsi rapporté plus de 40 millions de francs à la région.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.