Saint-Gall – Des cachettes originales pour 2000 cigarettes importées en fraude Interceptés par la douane à Büchel, les fraudeurs ont utilisé un gaufrier et une batterie de voiture pour cacher les paquets.

Pour cacher les paquets de cigarettes, les fraudeurs ont utilisé des cachettes originales dont un gaufrier. Administration fédérale des douanes

Les douaniers suisses ont découvert 2000 cigarettes et 43 litres d’eau-de-vie non déclarés dans un minibus au passage de frontière de Büchel (SG). Les fraudeurs avaient caché l’alcool dans un sac à vin et les paquets de cigarettes dans un gaufrier et une batterie.

Les employés de l’Administration fédérale des douanes (AFD) ont intercepté le minibus des neuf fraudeurs en provenance d’Autriche il y a quelques jours, indique l’AFD ce vendredi. Ils ont contrôlé le véhicule et son chargement.

Une batterie de voiture a également servi de cachette pour les paquets de cigarettes, importés illégalement. Administration fédérale des douanes

C’est alors qu’ils ont découvert notamment les cachettes originales que les fraudeurs avaient utilisées pour les 100 paquets de cigarettes importés illégalement: un gaufrier et une batterie de voiture. Le sac à vin de type «bag-in-box» contenait, lui, de l’eau-de-vie. Les principaux intéressés ont dû payer 1140 francs de taxe et 1100 francs d’amende.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.