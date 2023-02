Association caritative – Des cadeaux d’anniversaire pour les jeunes malades du CHUV Un habitant de Grandcour, dans la Broye, a créé l’association Ange de Noël, qui amène un peu de bonheur aux enfants hospitalisés. Frédéric Ravussin

Hospitalisée depuis sa naissance, Zoé adore la musique, disent ses parents. Elle a reçu un kit de musique à Noël dernier. DR

Elle offrait des cadeaux pour Noël aux enfants hospitalisés au CHUV. L’association broyarde Ange de Noël étend son action en vue de leur en distribuer, douze mois durant, le jour de leur anniversaire. «L’Ange de Noël se transforme en ange gardien toute l’année, c’est la nouvelle stratégie que nous avons mise en place, en accord avec l’hôpital», explique Kevin Guagenti, instigateur de cette démarche sociale.

Affecté depuis l’âge de 9 ans par une myopathie de type X – «Je suis apparemment le seul au monde à en souffrir», affirme-t-il – cet habitant de Grandcour ne sait que trop bien ce qu’impliquent des séjours prolongés à l’hôpital. «Quand on m’a diagnostiqué cette maladie, je marchais, je courais, je pouvais pratiquement tout faire. J’étais libre Jusqu’à mes 16 ans. Aujourd’hui, je suis prisonnier de mon corps, car la scoliose qui m’a alors frappé m’a conduit dans une chaise roulante en mois d’un an…»

Bientôt une nouvelle formule

Mais c’est aussi parce qu’il «adore faire des cadeaux, être le Père Noël» que le quasi-trentenaire a lancé ce projet au printemps dernier. Pour Noël dernier, 50 cartes ont été distribuées aux enfants alités au CHUV. Des cartes qui leur permettent d’accéder au catalogue interactif de cadeaux d’une valeur de 50 francs proposés par l’association. Trente-sept ont pour l’heure été «activées».

La formule «anniversaire» sera activée dans le courant du mois de février. Et pour que le CHUV, qui assure la distribution par le biais de la responsable de son secteur famille, enfance et pédiatrie, puisse distribuer ces cadeaux, l’association broyarde à but non lucratif en appelle à la générosité de la population. Parce que les poches de Kevin Guagenti – qui a mis une partie de ses économies dans le projet – ne sont pas sans fond.

