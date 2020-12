Isolement durant les Fêtes – Des cadeaux pour les étudiants loin de chez eux La Fondation Maison pour Étudiants apportera des paniers de Noël à 500 de ses 3200 locataires. Beaucoup ne peuvent pas rentrer chez eux à cause du coronavirus. Mathieu Signorell

Le Vortex fait partie des foyers gérés par la Fondation. Elle y distribuera environ 130 des 500 paniers de Noël qu’elle a préparés. KEYSTONE

Entre les cours à distance et l’impossibilité de rentrer chez eux à cause du coronavirus, un certain nombre d’étudiants se retrouvent seuls pour les fêtes de fin d’année. Alors que beaucoup d’Européens ont tout de même pu rentrer ces dernières semaines, ce n’est souvent pas le cas pour les étudiants qui viennent d’Asie et d’Afrique du Nord. C’est le constat posé par la Fondation Maison pour Étudiants Lausanne (FMEL).

Pour pallier cette solitude, elle distribuera ce jeudi des paniers de Noël à 500 de ses 3200 locataires, répartis dans 14 foyers. Au menu pour ce repas de Noël: champagne, flûtes au sel, risotto, panettone et jus de pommes.

«La situation actuelle est assez préoccupante, au vu de l’enseignement à distance, avec des étudiants qui restent principalement chez eux, et avec des opportunités de socialisation qui sont réduites», souligne Alexandre Dayer, directeur adjoint de la FMEL. «Outre la situation qui peut être critique dans leur pays, certains sont restés ici par crainte de ne pas pouvoir revenir en Suisse après les Fêtes.»

La FMEL a récemment réalisé une enquête auprès de ses locataires et ses résultats l’inquiètent. Les étudiants font état d’un «manque de motivation», d’un «sentiment d’isolement», ainsi qu’un «sentiment de précarité financière» chez la moitié d’entre eux et un «manque d’échanges sociaux».

Le coût de l’opération des paniers de Noël avoisine les 17’000 francs, principalement couverts par Migros et Retraites Populaires.