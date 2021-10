Festival à Morges – Des capes, des épées et des combats dans la cour du château L’Epic’Festival fête cette année sa 10e édition. La manifestation, qui réunit des passionnés de la culture épique, met les femmes à l’honneur. Maxime Schwarb

L’Epic’Festival s’adresse aux passionnés de cape et d’épée et du fantastique. Jean-Christophe Bott/Keystone

Voir des chevaliers traverser la cour d’un château, voilà une image assez commune il y a plusieurs siècles, mais qui l’est beaucoup moins en 2021. Pourtant, c’est ce que l’Epic’Festival, à Morges, propose les 9 et 10 octobre, cette année pour la dixième fois.

Festival interactif

L’Epic’Festival s’adresse en effet aux passionnés de cape et d’épée et du fantastique. «À la base, le cœur de la manifestation se trouvait dans les arts martiaux, raconte Jan Fantys. Mais avec les années, nous avons voulu développer d’autres disciplines. C’est pour cela que nous avons fait venir des marchands et un chœur de chants épiques.»

L’autre point sur lequel insiste Jan Fantys, c’est le côté interactif de l’Epic’Festival. «Chez nous, le visiteur peut toucher les matériaux d’époque, revêtir des pièces d’armure et peut se faire maquiller par des spécialistes.»

«Nous mettons en avant les héros, mais également les vertus du combat comme le courage et la fraternité.» Jan Fantys, organisateur de l’Epic’Festival

Le créateur de l’événement cherche aussi à bousculer les idées reçues. «Les gens ont souvent tendance à penser que c’est un peu «réac» d’aimer les combats d’épées, alors que non. Nous mettons en avant non seulement les héros et les grandes épopées, mais également les vertus du combat comme le courage et la fraternité», explique celui qui est notamment directeur de cascades et a par exemple travaillé sur «La vie de J.C.», une série actuellement diffusée sur la RTS.

Gala d’escrime

Pour sa 10e édition, l’Epic’Festival a choisi comme thème «Les femmes guerrières dans l’histoire». «Il est nécessaire de s’inscrire dans la tendance actuelle et c’est l’occasion de découvrir qu’il y a eu de nombreuses héroïnes féminines», assure l’organisateur.

La grande nouveauté de ce jubilé prend la forme d’un gala d’escrime de scène qui aura lieu samedi à 20 h dans la cour du château avec l’ambition d’en faire apprendre un peu plus sur l’histoire de ce sport méconnu.

