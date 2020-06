Plan de relance économique – Des cartes postales pour relancer le tourisme à la vallée de Joux L’Office du tourisme fait des Combiers des ambassadeurs de leur région. Il leur propose d’écrire à des proches pour les inviter à séjourner dans le coin. Frédéric Ravussin

Les cartes postales vendent une image «nature» de la vallée de Joux. VALLEE DE JOUX TOURISME – DR

Méthode inversée. Habituellement on écrit une carte postale à ses proches pour leur faire un petit coucou depuis son lieu de vacances. Cet été, les Combiers vont en envoyer depuis chez eux pour les inciter à venir les trouver à la vallée de Joux. C’est en tout cas l’idée qui a germé dans l’esprit de Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux Tourisme, pour relancer les activités touristiques de son coin de pays, frappé lui aussi par la crise sanitaire liée au coronavirus.

«La Vallée, c’est un petit monde en soi, avec des frontières bien marquées visuellement et une population qui s’y identifie fortement, explique-t-il. Pour moi, il n’y a pas meilleur ambassadeur pour sa région qu’un Combier.» Son initiative, qu’il a présentée à la task force économico-touristique mise en place pendant le confinement, est toute simple. Encore fallait-il y penser. Ainsi, une enveloppe tombera ces prochains jours dans chacune des 3920 boîtes aux lettres (ménages et entreprises) de la vallée de Joux. À l’intérieur, trois cartes postales pré-affranchies dont la photo met en avant les beautés naturelles de la région – le lac, les crêtes jurassiennes et la Dent-de-Vaulion, évidemment – et quelques explications.

«Pendant les deux mois et demi de confinement, on est revenu à des choses simples. Comme l’écriture. Mais surtout on a moins vu nos connaissances. Le timing est donc parfait pour prendre de leurs nouvelles, par écrit, et les inciter à venir passer un peu de temps par chez nous», reprend Cédric Paillard. L’incitation proprement dite se trouve dans le courrier. Sur présentation de la carte postale dans l’un ou l’autre des huit hôtels et quinze chambres d’hôte de la région, une remise de 50 francs est en effet accordée sur tout séjour de deux nuits ou plus.

«Pour moi, il n’y a pas meilleur ambassadeur pour sa région qu’un Combier» Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux Tourisme

L’action est valable jusqu’au 31 décembre. «Les hôteliers n’auront qu’à nous remettre les cartes postales et nous leur rendrons ce montant, que nous prélèverons à la fin de l’été sur le fond de relance mis en place par l’office du tourisme.»

Histoire de motiver ces nouveaux ambassadeurs touristiques, l’action propose aux Combiers d’envoyer par e-mail une copie de la carte postale telle qu’elle a été expédiée à l’office du tourisme. Les plus originales seront récompensées par un bon valable dans un des restaurants de la région.

Restaurateurs pas oubliés

À ce propos, les établissements publics devraient pouvoir profiter eux aussi de cette action (si l’on passe plus d’une nuit dans une région, il est difficile de ne pas s’y restaurer); Vallée de Joux Tourisme leur a aussi consacré une campagne de promotion qui s’étendra du 1er juillet au 30 septembre. Financée par le même fonds de relance et baptisée L’été en terrasse, elle se présente sous la forme d’un pass disponible dans tous les restaurants et buvettes d’alpage de la région. Lors du quatrième repas pris dans l’un ou l’autre des établissements partenaires de l’opération, le client se verra offrir une désirée de vin vaudois.