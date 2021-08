Marches en montagne – Des cascades aux glaciers, un dépaysement assuré Vous ressentez l’appel des grands espaces, mais ne souhaitez pas quitter la Suisse? «24 heures» a pris de l’altitude pour vous dénicher deux randonnées, de l’eau vive à l’éther glacé. Rachel Barbara Häubi

Vue plongeante sur la vallée de Derborance et le Valais depuis la Quille du Diable au bord du glacier de Tsanfleuron. VANESSA CARDOSO

«La montagne offre à l’homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner.» Aux Diablerets, terre de contrastes et de légendes, cet adage prend tout son sens. Dans ce village niché à 1200 m d’altitude, coiffé de cascades et de glaciers, grandeur, espace et liberté sont au rendez-vous. Enfilez vos meilleurs souliers, on vous emmène en randonnée.

Au fil de l’eau

Dans la vallée des Ormonts, des vaches paissent sous une cascade qui dévale une falaise avec fracas. Prenant source au glacier des Diablerets, le Dar se jette dans le vide sur plus de 90 mètres. Un saut de l’ange qui ne laisse pas indifférent. Dans les piscines naturelles sculptées par son passage, les pieds nus s’enracinent.

Une via ferrata garantit une dose d’adrénaline. Pour y accéder: depuis le village, remontez la Grande Eau, puis le Dar, à travers la forêt. En amont de la chute d’eau, le col du Pillon est un carrefour pour les randonneurs.

Depuis là, une grimpe d’une trentaine de minutes mène au lac Retaud et son reflet panoramique des sommets enneigés. Un repaire pour les pêcheurs et baigneurs.

A 1685m, le Lac Retaud est un repaire pour les baigneurs. VANESSA CARDOSO

L’appel des cimes

Ce matin de mi-juillet, les pieds s’enfoncent dans la neige. À 3000 m d’altitude, à l’orée du glacier de Tsanfleuron, un désert lunaire de névés et d’îlots rocheux. À l’arrière, la Quille du Diable scrute chaque pas. Depuis le Scex Rouge, un sentier balisé mène à ce rocher en forme de tour solitaire.

Selon la légende locale, les démons y jouaient aux quilles lors des tempêtes. De quoi faire trembler Derborence (VS), en contrebas. Ce jour-là, les neiges tardives effacent sentier et balises, rendant la carte presque désuète. Prudence et modestie s’imposent.

Renseignez-vous auprès du Refuge l’Espace pour un accès sécurisé jusqu’à la cabane de Prarochet. Plus bas, le royaume stérile des lapiaz se ponctue de lacs turquoise, vestiges des glaces. Bientôt, le col du Sanetsch, et l’écho de l’eau: c’est la naissance de la Sarine.

La vie reprend son flot: la moraine verdit et cède bientôt la place à un tapis fleuri. Le cri des marmottes se mêle au chant des choucas. À travers des rivières capricieuses, le sentier se poursuit jusqu’au lac de Sénin, à 2252 m. Une télécabine vertigineuse relie Gsteig (BE), où un bus rejoint le col du Pillon (VD). Une randonnée à la croisée des cantons, et des éléments.

