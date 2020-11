Portrait d’Alessandro Pelizzari – Des causes au cœur et les yeux dans la rue La figure du syndicalisme genevois a pris la tête de la Haute École de travail social et de la santé, à Lausanne. Marie Nicollier

Le moteur initial de mon engagement était certainement un sentiment d’injustice un peu diffus que ma famille a vécu. Odile Meylan

Retour à ses premiers amours: le monde académique. Alessandro Pelizzari nous reçoit à la Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL), dont il a pris la tête en juin. Figure emblématique du mouvement syndical genevois, secrétaire régional d’Unia Genève pendant douze ans, le natif d’Interlaken a aussi retrouvé sa ville d’étudiant: Lausanne. «Je ne vous cache pas que Genève me manque. C’est une ville plus rugueuse, très contradictoire, faite de contrastes et de tensions politiques. On s’y «frotte» plus.»

La sauce peine à prendre, déjà, quand le futur syndicaliste débarque dans la capitale vaudoise pour ses études. Il prend très vite la tangente à Bologne par la grâce d’Erasmus. En 1997, la grève bat son plein à l’UNIL. Du militantisme, de l’émulation: voilà de quoi séduire Alessandro Pelizzari, qui commence à fréquenter politiciens et syndicalistes. L’histoire se répète pendant son année de master à Berlin, qui coïncide avec une grève universitaire. Il gravite dans des milieux très politisés. De retour en terre romande, le Bernois de 25 ans – qui se considère comme un socialiste marxiste – contribue à créer Attac Suisse.