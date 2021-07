Fête nationale dans le canton de Vaud – Des célébrations du 1er Août réduites ou annulées Les festivités vaudoises sont organisées, comme l’an dernier, sous la contrainte des mesures sanitaires. Plusieurs communes évitent les grands rassemblements. Jérôme Cachin

KEYSTONE

Guy Parmelin, l’unique conseiller fédéral vaudois et président de la Confédération pour 2021, est l’invité d’honneur de la Municipalité de Lausanne. Il fera son discours sur l’esplanade de Montbenon dans le périmètre du festival culturel Riposte! devant un public restreint qui doit obligatoirement s’inscrire sur riposte2021.ch.

La tenniswoman Timea Bacsinszky y lira le Pacte fédéral pour la cérémonie officielle de la fête nationale. Le grand feu d’artifice tiré depuis le lac au large d’Ouchy est toutefois annulé, à l’instar de ceux de nombreuses communes vaudoises qui renoncent à faire parler la poudre cette année.

Ainsi sur la Riviera seule Montreux maintien son feu d’artifice de 22 h 30. Vevey et La Tour-de-Peilz ont annulé toute festivité. «Les règles sanitaires demeurent trop contraignantes et restrictives pour maintenir une fête conviviale et ouverte à toutes et tous», explique par exemple la Municipalité de La Tour-de-Peilz. C’est une fois de plus l’esprit dans lequel la fête nationale se prépare.

«Les règles sanitaires demeurent trop contraignantes et restrictives pour maintenir une fête conviviale et ouverte à toutes et tous.» La Municipalité de La Tour-de-Peilz

Dans l’Ouest lausannois, la plupart des célébrations sont annulées ou réduites dans des formes Covid-compatibles. Nyon ne fait qu’une partie officielle, sans feux ni cortège.

Comme d’autres villes, des femmes élues ont la tâche d’y prononcer des discours, pour le 50e anniversaire de l’octroi des droits politiques aux femmes. Yverdon reçoit Adèle Thorens, conseillère aux États Verte, pour la partie officielle à 11 h 30 sur la place Pestalozzi.

Une quinzaine de rendez-vous, entre animations et culture, sont prévus dans la cité thermale. Échallens ne fait ni fête, ni discours, mais l’Exécutif appelle les habitants à pavoiser et illuminer balcons et jardins.

