«Une moitié du village se retrouvera à l’intérieur du tracé de ce slowUp. Nous avons prévenu les habitants dans le journal communal d’informations, mais celui qui souhaiterait partir en voiture a intérêt à s’organiser un peu à l’avance.» Comme une bonne partie du village de Grandcour, le syndic, Alain Sumi, se retrouvera à l’intérieur du périmètre de la première édition du slowUp la Broye, dimanche. Entre Estavayer-le-Lac et Payerne, le circuit routier de 30 km sera fermé à tout trafic motorisé et animé de guinguettes et de stands, à l’instigation de la Jeune Chambre internationale (JCI) de la Broye.

«Depuis 2013, aucun nouveau slowUp n’avait rejoint la série de manifestations en Suisse.» Susi Schildknecht, chargée de communication de slowUp Suisse

«Depuis 2013, aucun nouveau slowUp n’avait rejoint la série de manifestations en Suisse», se réjouit Susi Schildknecht, chargée de communication des 17 rendez-vous nationaux. Mais si ceux-ci – à l’instar des deux autres slowUp vaudois du lac de Morat et du lac de Joux – se déroulent souvent autour d’un plan d’eau, la particularité de l’événement est qu’il va enfermer des centaines de Broyards à l’intérieur du circuit.

Le tracé serpente par Lully, Montet, Cugy, Fétigny, Corcelles-près-Payerne et Grandcour. Plusieurs localités se retrouveront coupées en deux et des villages tels que Bussy, Sévaz, Morens, Montbrelloz ou Rueyres-les-Prés seront à l’intérieur. Rejoindre Chevroux ou Forel nécessitera aussi plusieurs détours. Ce ne sont ainsi pas moins de 560 routes et chemins que les organisateurs doivent fermer à l’aide de barrières, rubalises ou cônes de circulation, entre 9 h et 18 h.

«Pour les personnes à l’intérieur du circuit, trois accès principaux resteront ouverts en permanence pour sortir et entrer dans le périmètre. Il s’agit des deux entrées d’autoroute de Payerne et d’Estavayer pour qui voudrait se diriger vers Lausanne ou Berne, ainsi que des routes cantonales entre Yverdon et Fribourg, via Estavayer et Payerne», rassure Hervé Torche, responsable de l’organisation.

Moyennant d’éventuelles déviations, chaque habitant encerclé doit pouvoir rejoindre ces accès. Les lignes de transports publics circuleront aussi normalement, même si des arrêts seront déplacés.

«Nous avons fait en sorte de garantir les accès aux moulins de Cugy, d’Estavayer et de Payerne.» Hervé Torche, responsable de l’organisation pour la JCI Broye

La JCI Broye a également contacté directement les entreprises et commerces touchés, ainsi que les agriculteurs. «Nous avons fait en sorte de garantir les accès aux moulins de Cugy, d’Estavayer et de Payerne. Par contre, si certaines parcelles doivent être battues dimanche, il faudra peut-être y amener batteuses et chars en avance», reprend Hervé Torche.

Pour les milliers de sportifs attendus, le coup d’envoi sera donné par l’ancien cycliste professionnel et champion suisse, Danilo Wyss, à 10 h à Estavayer, mais chacun peut rejoindre le tracé où il le souhaite.

