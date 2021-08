Sentiers balisés - Des centaines de kilomètres à pied sur les traces des huguenots

Abo La 2e étape du sentier des Huguenots inaugurée en octobre au pied du Jura

L’association des amis du sentier «Sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont» présentera le 11 octobre le tracé entre Romainmôtier et Yverdon, emprunté lors de l’un des plus grands exodes de l’Histoire.