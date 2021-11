Action de transplantation – Des centaines de narcisses déplacés sur les hauts de la Riviera Une opération avait lieu ces derniers jours entre Caux et Les Avants. Objectif: transplanter des bulbes voués à disparaître. Rémy Brousoz

À Caux, les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir une seconde vie aux narcisses. Sophie Brasey

On dit que les fleurs ont leur langage. Si tel est le cas, des murmures de gratitude doivent se faire entendre sur les hauts de la Riviera. Et pour cause: ces derniers jours, un groupe de bénévoles y a mené une vaste action de transplantation de narcisses. L’opération a commencé vendredi dernier à Caux. Dans un premier temps, il s’agissait de prélever des centaines de bulbes promis à une mort certaine, puisqu’ils se trouvaient sur une parcelle devant accueillir un nouveau chalet.

«C’est un voisin qui a prévenu qu’un chantier avait démarré ici, dans un champ où la densité de ces plantes est forte», explique Éric Monachon, président de l’association Narcisses Riviera.