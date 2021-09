Électricité en Suisse – Des centrales à gaz pour éviter le black-out? L’Alliance Boussole/Europe présente son plan pour sécuriser l’approvisionnement en électricité suite à l’échec de l’accord avec l’UE. Réactions. Lise Bailat

La centrale à gaz à cycle combiné de Martigues (France), lors de sa construction en 2011. Aucune installation de ce type et de cette puissance n’existe pour l’heure en Suisse. AFP

On ne peut pas tout faire avec de l’argent. Mais on peut s’adjoindre les services d’une prestigieuse agence de communication et engager des experts pour mener des études et des analyses complexes. C’est ce qu’a fait l’Alliance Boussole/Europe dans le domaine de l’électricité.

Souvenez-vous, ce groupe d’entrepreneurs, dont fait notamment partie Alfred Gantner, un poids lourd de la finance, était sorti du bois en début d’année pour dire son opposition à l’accord-cadre avec l’Union européenne.

Mais il a aussi promis de présenter des solutions. Ce vendredi à Berne, il a ainsi dévoilé son «livre blanc» dans le domaine de l’électricité, secteur directement concerné par le récent échec des négociations institutionnelles avec Bruxelles.