Découverte archéologique – Des céramiques «exceptionnelles» mises au jour dans la Broye Un grand foyer protohistorique a été révélé entre Saint-Aubin et Delley. Il comporte de nombreux vestiges de l’âge du bronze. Sébastien Galliker

Une fouille archéologique entre Delley et Saint-Aubin a permis de mettre au jour «de nombreux fragments de céramique exceptionnellement bien conservés et de grandes dimensions». SAEF

En dehors des sites palafittiques lacustres, la période protohistorique, soit de la fin du néolithique jusqu’au Ier siècle av. J.-C., reste souvent peu connue dans les terres du Plateau. Autant dire que la découverte d’un grand foyer protohistorique dans le profil d’une tranchée destinée à la pose d’une canalisation entre Delley (FR) et Saint-Aubin (FR) a fait l’objet d’une fouille attentive par le Service archéologique de l’État de Fribourg (SAEF), début juillet. «À l’intérieur se trouvaient notamment de nombreux fragments de céramique exceptionnellement bien conservés et de grandes dimensions», a annoncé le Canton de Fribourg, ce lundi.

«Dans les lacs, les objets sont souvent mieux conservés qu’en plaine, où les risques d’être piétinés, abîmés par les labours ou le gel et le dégel sont plus grands.» Léonard Kramer, responsable du secteur pré- et protohistoire au Service archéologique de l’État de Fribourg

«Dans les lacs, les objets sont souvent mieux conservés qu’en plaine, où les risques d’être piétinés, abîmés par les labours ou le gel et dégel sont plus grands. Là, les objets sont très bien conservés», se réjouit Léonard Kramer, responsable du secteur pré- et protohistoire au SAEF. Par comparaison avec les céramiques retrouvées dans le lac, «la forme des récipients et le style des décors indiquent que ce four en fosse a été utilisé au cours de l’âge du bronze final (1100-800 av. J.-C.)», communique encore le Canton.

Lien possible avec les lacustres

Léonard Kramer ne peut pas dire si cette fosse, employée à de multiples reprises comme four, a pu être utilisée par les lacustres qui vivaient dans les stations palafittiques: «Nous sommes chronologiquement dans la même période et c’étaient alors des agriculteurs qui exploitaient l’arrière-pays. Donc c’est possible. Mais rien ne nous permet de faire un lien direct actuellement.»

La fouille archéologique, de 3 mètres par 1,5, est désormais terminée et n’a pas permis d’observation d’éventuelles urnes funéraires ou ossements, ce qui témoignerait d’une utilisation du site sur une longue durée. Le SAEF va toutefois encore analyser plusieurs objets dans ses bureaux, en vue de leur conservation.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.