Des bulles de qualité – Des champagnes biodynamiques et d’auteur Belle dégustation des produits d’un Champenois exigeant. David Moginier

Image d’illustration. DR

Les maisons de champagne ont tellement d’argent pour leur marketing qu’elles en font oublier qu’il existe aussi sur ces côtes magiques des authentiques vignerons-encaveurs. Comme Vincent Couche, initié à la vigne par sa mère avant de tomber amoureux de la Champagne. Il y acquiert un domaine en 1990 à Buxeuil, Côte des Bars, qu’il porte ensuite à 13 ha avec des parcelles à Montgueux.

Dès 1999, il est convaincu par la démarche de Pierre Masson et Claude Bourguignon, et passe son domaine en biodynamie, labellisé Demeter depuis 2008. Le vigneron a étudié ses terroirs proches de la Seine pour y planter des cépages adéquats, en densité serrée (plus de 10’000 pieds/ha).

Il en fait une dizaine de cuvées, dont une sans soufre (Chloé) et plusieurs non dosées. Chez Mosca Vins, on en trouve quatre de l’entrée de gamme au sublime. L’Élégance, un extra-brut à 85% de pinot noir, est déjà très accessible. La Sélection parcellaire assemble trois parcelles, avec une majorité de pinot noir (65%), non dosée. Le Chardonnay de Montgueux est un blanc de blanc de Montgueux, tout sur la vivacité et le crémeux. Et puis cette Cuvée Chloé, 66% de pinot noir, 34% de chardonnay, non dosée, élevée pour moitié en fût de chêne, et sans soufre. Un concentré des intentions de Vincent Couche qui reste dans des volumes confidentiels. D.MOG.