Coursiers à vélo – Des championnats suisses dans les pentes de Lausanne Repoussée l’an dernier à cause de la pandémie, l’édition vaudoise des SuiCMC a réuni la crème des livreurs suisses ce week-end dans les rues de la capitale. Gabriel Nista

À Montbenon, le Lausannois Jean-Sébastien Luy a remporté l’épreuve du sprint. VANESSA CARDOSO

«C’est assez drôle de courir pour faire semblant de travailler!» Venus de tout le pays, environ 200 coursiers et coursières s’affrontent pendant trois jours à Lausanne, dans une compétition à l’ambiance bon enfant.

«L’esprit des championnats, c’est aussi se retrouver et rencontrer des collègues venus d’ailleurs», explique Laurent Küng, du comité organisateur. Avec l’équipe de Vélocité, la société des coursiers lausannois, Laurent travaille sur ces championnats depuis 2019. «On a annulé à la dernière minute l’année passée à cause des restrictions sanitaires, mais cette fois-ci on y est. On a eu de bonnes relations avec la Ville de Lausanne et finalement on n’a que très peu de restrictions, seule la Riponne sera en partie fermée et limitée aux participants», précise Laurent.

Avec une telle pente, certaines ont décidé de finir la course à pied. VANESSA CARDOSO

Samedi à Montbenon, l’épreuve du sprint a suscité quelques sourires chez les coursiers des autres villes. Cette année, les cyclistes courent le sprint… en montée! Une épreuve compliquée, mais qui a ravi les participants. «C’était dur, mais j’aime vraiment cette course. Il y a beaucoup de beaux endroits sans voiture à Lausanne», raconte Rafael, essoufflé après sa montée. Le jeune homme est venu de Lucerne pour participer à la compétition.

Sentiment partagé par Caroline, qui en est à sa troisième participation. «Ça demande de l’agilité en plus de l’effort, mais je trouve les autres épreuves plus intenses», explique la Neuchâteloise. Son amie Mathilde confirme: «C’est très pentu mais c’est une petite distance, alors on s’en sort.» La Lausannoise se réjouit aussi de la course principale, la Main Race de dimanche, où les coursiers doivent simuler une livraison, un parcours mêlant stratégie et vitesse.

Accent mis sur l’écologie

L’esprit festif est également de la partie. Chaque soir, les participants se rejoignent à Sauvabelin pour un moment de convivialité. C’est également là-bas que sont envoyés tous les déchets ramassés pendant la compétition. «C’était un de nos objectifs, on voulait être le plus clean possible. Les légumes des repas ont été cultivés par les coursiers, et on a fait des brunchs avec uniquement des aliments de récup», explique Chris-Alexandre Gionchetta, responsable syndical de Vélocité.

Les coursiers sont venus de tout le pays pour les championnats suisses. VANESSA CARDOSO

Chaque t-shirt a été sérigraphié par l’équipe. «On s’est dit que tout le monde a des vieux habits qui traînent à la maison, alors on a pu faire nos t-shirts nous-mêmes», précise Laurent Küng. Les organisateurs ont également encouragé les gens à apporter leur propre vaisselle, afin d’éviter le gaspillage aux stands de nourriture.

Une édition réussie, en somme, malgré les quelques gouttes de pluie qui sont tombées sur la capitale vaudoise.

