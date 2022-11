TX Group – Des changements à la direction de Tamedia Christine Gabella sera nommée directrice pour la Suisse romande. Marco Boselli prend un congé sabbatique et Andreas Schaffner a annoncé jeudi son départ.

Tamedia est une entreprise indépendante du Tx Group, qui emploie environ 1400 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

L’entreprise de médias Tamedia annonce les départs de ses deux co-directeurs, Marco Boselli et Andreas Schaffner. Les deux responsables ont été à la tête de la société pendant trois ans.

Selon un communiqué diffusé jeudi, Marco Boselli prend un congé sabbatique jusqu’à la fin de l’année au moins pour des raisons personnelles. Il assumera ensuite de nouvelles tâches au sein de l’entreprise.

Andreas Schaffner, qui avait déjà fait part de son souhait de se retirer des affaires opérationnelles il y a plus d’un an, franchira le pas au plus tard fin 2023. Il assurera «une bonne transition» jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau chef ou de la nouvelle cheffe, relève le texte.

Environ 1400 personnes employées

D’autres changements de personnel sont liés à ce changement de direction. Mathias Müller von Blumencron siègera à titre intérimaire à la direction, où il sera responsable du secteur «Publicités & Produits». Christine Gabella, jusqu’ici déléguée de la direction de Tamedia en Suisse romande, deviendra directrice pour la Suisse romande.

Tamedia est une entreprise indépendante du Tx Group, qui emploie environ 1400 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande. Outre le «Tages-Anzeiger», elle publie entre autres les quotidiens «Berner Zeitung», «Bund», «Basler Zeitung», «24 heures» et «Tribune de Genève» ainsi que plusieurs journaux régionaux zurichois. La maison d’édition comprend également la «Sonntagszeitung», «Le Matin Dimanche» et «Schweizer Familie».

ATS

