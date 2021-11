L’invité - Des changements majeurs avec l’initiative sur les soins?

Au lendemain des votations du 28 novembre prochain, une inflexion significative pourrait être donnée au système de santé en Suisse. L’acceptation de l’initiative «pour des soins infirmiers forts» permettrait la mise en place d’une politique coordonnée d’encouragement et de soutien à la formation et à la régulation des professions de soignant.

Le soutien à la formation est un objectif incontesté, puisqu’il est aussi au cœur du contre-projet indirect voulu par les autorités fédérales. Devant une telle concordance de vues, il faut se demander pourquoi il a fallu attendre tant de temps pour reconnaître ce besoin, alors que la question de la pénurie en personnel infirmier est posée depuis des décennies. La Suisse était justement soupçonnée d’attirer des infirmières des pays voisins en particulier, s’épargnant ainsi une grande partie des coûts de formation. Il aura fallu l’aiguillon d’une initiative pour que des mesures s’esquissent enfin.

«Le texte soumis en votation pourrait donner une impulsion décisive à une réflexion d’ensemble sur les soins.»

Ce nouvel article constitutionnel introduirait d’autres changements, peu au goût du parlement et du Conseil fédéral, en particulier en imposant un cadre aux conditions de travail, de salaire et de promotion des personnes du domaine des soins infirmiers. Une telle mesure redistribuerait quelque peu les cartes au niveau des compétences fédérales et cantonales. L’absence de lignes directrices et de coordination dans le domaine sanitaire a conduit à quelques aberrations, que seules les autorités fédérales peuvent corriger.

Le texte soumis en votation pourrait donner une impulsion décisive à une réflexion d’ensemble sur les soins, leur accessibilité, leur qualité et la gestion générale des personnels qui s’y consacrent. Il n’introduit pas un changement fondamental, mais devrait contraindre, subrepticement, la Confédération à se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés, dans le cadre de ses compétences actuelles.

Le contre-projet évoque certes le montant conséquent d’un milliard pour une campagne de formation, qui pourrait être mis à disposition rapidement. Qui connaît la complexité du dispositif actuel ne pourra s’empêcher de douter de la rapidité annoncée et de la facilité sous-entendue, voire de l’engagement pris.

Dépendance envers nos voisins

La pandémie a soumis le personnel soignant à forte pression. Elle a mis en lumière la dépendance de la Suisse face aux pays frontaliers, dont proviennent une partie des personnels indispensables.

L’apparition du Covid-19, après le dépôt de l’initiative, pourrait s’avérer le meilleur atout des initiants. Elle a montré la nécessité de prendre enfin des mesures susceptibles d’apporter des réponses adaptées aux problèmes qui se posent depuis longtemps. L’attentisme et les non-décisions pourraient céder la place, enfin, à une politique digne de ce nom.

René Knüsel Afficher plus Politologue

