L’invité – Des changements profonds nous attendent dorénavant René Knüsel observe comment notre manière d’être en société est actuellement interpellée Opinion René Knüsel

Depuis quelques semaines, certaines de nos manières de faire ont été profondément bouleversées. Ainsi, la généralisation du port du masque interroge sur nos relations aux autres. Qu’est-ce qui nous est signifié par le recours au port du masque par autrui? Que dois-je comprendre dans cet acte? Est-il menaçant ou suis-je le danger duquel se protéger? La question est loin d’être anodine puisque, malgré de nombreuses recommandations, sa généralisation peine à s’instaurer en dehors de l’obligation stricte de certaines situations.

À cet égard, il est intéressant de reprendre la distinction existant à propos des masques. Certains sont dits «altruistes» parce qu’ils protègent l’environnement des sécrétions émises par leur porteur. Ils sont appelés «chirurgicaux» parce qu’à l’origine ils étaient destinés aux spécialistes pour éviter les contaminations du patient, en salle d’opération.. Les citoyens sont appelés à porter ce type de masque lors de certaines activités de la vie courante.

«Le virus a bousculé les habitudes de la plupart d’entre nous plus qu’il n’a directement menacé notre état de santé»

D’autres masques peuvent être qualifiés d’«égoïstes». Les FFP, parce qu’ils sont destinés d’abord à protéger leur porteur d’une contamination de la part de l’environnement. Ils sont destinés aux soignants, mais aussi à certains groupes de travailleurs, à l’exemple de ceux œuvrent dans le bâtiment pour se protéger des poussières fines.

Le recours aux masques, et aux autres gestes barrière, perturbe profondément nos habitudes, parce que leur signification est loin d’être partagée par le public. Le virus Covid-19 a bousculé les habitudes de la plupart d’entre nous plus qu’il n’a directement menacé notre état de santé.

Habitudes bouleversées

C’est une partie de notre manière d’être en société qui est interpellée. Vivre en communauté, c’est partager, échanger, c’est se montrer proche, compatissant parfois, voire solidaire. La distance physique que nous sommes appelés à pratiquer dorénavant, comme le port du masque, va à l’encontre de quelques-unes de nos habitudes, justement destinées à dire aux autres notre proximité, notre sympathie, même notre complicité.

Nous devons réinventer la poignée de main, au moins pour un temps. Surtout, nous devons nous efforcer de partager notre appartenance par d’autres signes. Celà est d’autant plus important qu’une partie des membres de notre communauté va être rejetée à la marge, faute d’emploi, faute de revenus. Nombreux sont les projets qui risquent une remise en question. Dans ces circonstances, la place et le rôle du groupe vont redevenir déterminants. L’adoption de nouveaux comportements est indispensable non seulement pour éviter de contaminer les autres, mais surtout pour redonner à chacun une place dans notre quotidien. C’est le défi fondamental que pose le Covid-19.