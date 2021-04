Lausanne Hockey Club – Des changements qui soulèvent des questions Depuis dix jours, l’alignement du Lausanne HC a pris une nouvelle tournure. Durera-t-elle jusqu’en play-off? Jérôme Reynard

Craig MacTavish a changé ses plans depuis quelques matches. KEYSTONE

Si Lausanne veut rester dans le top 4 de National League, il a meilleur temps de ramener quelque chose de Zurich, ce samedi soir. Une défaite et les Lions n’auront plus leur destin en main dans la lutte pour l’obtention de l’avantage de la glace en quarts de finale des play-off. Dans quel alignement se présenteront-ils? Difficile de le prédire.

Légèrement blessés, Denis Malgin et Charles Hudon n’étaient «pas en mesure de jouer», jeudi face à Ge/Servette, selon les dires de Craig MacTavish après la rencontre. Le seront-ils davantage ce samedi? Le premier peut-être, mais pas le deuxième, apparemment. Difficile, par ailleurs, d’en savoir plus sur l’état de santé de Joël Genazzi et de Vladimir Roth, sortis en cours de derby, même si l’international suisse a semble-t-il une chance d’être de la partie au Hallenstadion, au contraire du Tchèque.