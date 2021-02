Ville de Lausanne – Des «checks-up» gratuits pour les indépendants La Municipalité de Lausanne offre aux indépendants 500 «checks-up» gratuits avec des experts de la branche fiduciaire.

La Ville de Lausanne met en place un service d’aide gratuit pour les indépendants. Keystone/Laurent Gillieron

Il n’est pas toujours facile pour les indépendants de s’y retrouver dans les aides proposées, en lien avec la crise du coronavirus. La Municipalité de la Ville de Lausanne, l’Ordre vaudois d’EXPERTsuisse et la Section Vaud de Fiduciaire Suisse ont conçu un partenariat pour leur venir en aide et leur proposer gratuitement l’aide d’experts de la branche fiduciaire.

Lausanne va offrir 500 « checks-up » gratuits visant à identifier les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Ce service s’adresse aux indépendants lausannois en raison individuelle, à l‘exception de celles et ceux relevant du domaine de la santé, du droit, de la comptabilité, de la finance et des assurances, ainsi qu’à celles et ceux employant l’équivalent de plus de 4 employés à temps plein. Les éventuelles apprenties ou apprentis ne comptent pas pour cette limitation des bénéficiaires.

Les cheks-up permettront aux indépendants d’évaluer leurs situations économiques, leurs droits et leurs possibilités dans le contexte de pandémie.

Membres volontaires

Pour les aider: des membres volontaires de Fiduciaire suisse, section Vaud, et de l’Ordre Vaudois d’EXPERTsuisse ayant leur siège dans l’agglomération lausannoise. Ces différents dispositifs d’aides, d’indemnisations et de soutien ne sont pas toujours faciles d’accès.

D’une valeur de CHF 600.-, cette aide sera assumée aux deux tiers par la commune et pour un tiers par les fiduciaires lausannoises participantes. La Ville participe avec un montant de 200’000 francs. L’offre sera accessible dès le mercredi 3 mars 2021.

Comm/sims