L’art en temps de guerre – Des chefs-d’œuvre ukrainiens trouvent refuge à Genève Le Musée Rath accueille une exposition de la Galerie nationale d’art de Kiev. Organisée sur fond de conflit armé, «Du crépuscule à l’aube» explore le thème de la nuit. Irène Languin

Wilhelm Kotarbinsky (1849-1921), «À l’autel», sans date, huile sur toile MYKHAILO ANDREYEV/GALERIE NATIONALE D’ART DE KIEV

Mettre à l’abri mais aussi en lumière. Voilà la double ambition de l’exposition qu’accueille le MAH (Musée d’art et d’histoire de Genève) au Musée Rath jusqu’au 23 avril. Intitulée «Du crépuscule à l’aube», elle regroupe une cinquantaine de tableaux ukrainiens majeurs du XIXe et du début du XXe siècle sur le thème de la nuit. L’accrochage fait partie d’une série de projets lancés par la Galerie nationale d’art de Kiev, l’une des plus anciennes et des plus importantes institutions du pays, pour fêter son centenaire en 2022. Un autre pan de la collection est montré simultanément au Kunstmuseum de Bâle sous le titre de «Born in Ukraine».