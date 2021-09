Avancée scientifique dans l’histoire cosmique – Des chercheurs genevois découvrent deux galaxies Pour l’équipe internationale, dirigée notamment par l’Université de Genève, ces nouvelles galaxies se sont formées il y a plus de 13 milliards d’années. Fedele Mendicino

Une impression d’artiste de l’une des deux galaxies récemment découvertes, enfouie dans la poussière, ce qui la rend invisible pour le télescope spatial Hubble UNIGE NASA/ESA Hubble Space Telescope ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

La revue «Nature» annonce la découverte, par une équipe internationale, de deux nouvelles galaxies. Ces astronomes, dirigés notamment par l’Université de Genève (UNIGE), ont remarqué des émissions inattendues «provenant de régions apparemment vides de l’espace». Ces scientifiques ont confirmé que ces signaux étaient le fait de deux galaxies jusqu’alors inconnues, fortement obscurcies par la poussière cosmique. Selon l’UNIGE, cette découverte suggère que de nombreuses autres galaxies de ce type peuvent encore être cachées «dans l’Univers primitif, bien plus que ce que l’on pensait jusqu’alors».

Qu’est-ce que l’Univers primitif? Lorsque les astronomes scrutent le ciel, ils observent non seulement les corps célestes et les événements actuels, mais aussi ce à quoi l’Univers ressemblait à ses débuts. «En effet, poursuit le communiqué de l’UNIGE, la vitesse de la lumière étant limitée, l’étude des galaxies observables les plus lointaines permet d’entrevoir des milliards d’années dans le passé, lorsque l’Univers était encore très jeune et que les galaxies commençaient tout juste à former des étoiles.»

Selon les scientifiques, l’étude de cet Univers primitif est essentielle pour comprendre quand les toutes premières étoiles ont commencé à se former dans l’histoire cosmique. C’est pourquoi il est important de trouver et de compter toutes les galaxies qui ont commencé à se former au cours du premier milliard d’années, précise l’UNIGE. Ces deux nouvelles galaxies sont nées il y a plus de 13 milliards d’années, lorsque l’Univers n’avait que 5% de son âge actuel. «Elles ne sont pas visibles dans les longueurs d’onde de la lumière UV ou optique, car elles sont presque entièrement obscurcies par la poussière cosmique, explique Pascal Oesch, professeur au Département d’astronomie de la Faculté des sciences de l’UNIGE. L’une d’entre elles représente la plus lointaine galaxie obscurcie par la poussière découverte à ce jour!»

Pour Yoshinobu Fudamoto, chercheur japonais de l’Université de Waseda, «notre découverte suggère qu’il pourrait y avoir un grand nombre de galaxies non reconnues formant beaucoup d’étoiles cachées derrière une poussière dense et que le télescope Hubble ne parvient pas à détecter. Il est possible qu’il nous manque encore jusqu’à une galaxie sur cinq dans l’Univers très ancien». Et Pascal Oesch de conclure: «Notre découverte montre que l’Univers très ancien contenait probablement beaucoup plus de galaxies que nous le pensions actuellement.»

