Conjoncture vaudoise – Des chiffres de fête se heurtent à un avenir incertain Alors qu'elle découvre le variant Omicron, l'économie vaudoise fait preuve d'un «optimisme mesuré».

L’économie vaudoise aurait sans doute célébré la fin d’année en fanfare si le variant Omicron n’avait fait son apparition ces derniers jours. La Commission Conjoncture vaudoise, composée d’organes patronaux autant que d’institutions étatiques, marche sur des œufs au moment de présenter – ce mercredi aux médias – un bilan économique de l’année, dans le canton de Vaud. Entre réjouissances d’une forte croissance après l’impact de la pandémie en 2020 et incertitudes liées notamment à la situation sanitaire, le cœur balance. D’où un «optimisme mesuré» constaté du côté des entrepreneurs.

C’est que la situation, à l’échelle mondiale, souffre des mêmes maux. Pénuries de matières premières, liées notamment à la forte demande des USA et de la Chine, embouteillages dans la chaîne d’approvisionnement, voire pénurie de personnel dans certains secteurs fondent les incertitudes internationales. «Il est normal que la dynamique se tasse après une forte hausse mais elle est touchée par la hausse des coûts de production», indique Jean-Pascal Baechler, à la BCV. Reste que la Suisse est relativement épargnée par ces augmentations. «La force du franc, dans cette situation, devient un avantage», dit-il.

Statistiques au beau fixe

Malgré ces incertitudes, la dynamique économique devrait demeurer «favorable», estime la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI). Les derniers chiffres de Statistique Vaud, révisés à la hausse, tablent en effet sur un PIB vaudois en hausse de 3,2% pour cette année et même 4,1% pour 2022. «Ces chiffres, supérieurs à la moyenne suisse, dépassent les niveaux atteints avant la crise», souligne Claudio Bologna. La forte demande provient autant du pays que de l’étranger. Ainsi, l’organe cantonal s’attend à des exportations supérieures à celles de 2019. De même, l’emploi se situe à un niveau «très élevé», à 1,6%, soit quelque 5800 emplois créés cette année. La croissance démographique, proche de 1%, a largement soutenu cette tendance.



La situation varie toutefois en fonction des secteurs d’activité. La construction est globalement dans une situation favorable, même si le gros œuvre est plombé par l’augmentation des prix des matériaux. Ce secteur s’attend ainsi à un tassement des activités pour les prochains mois.

Du côté des services, l’informatique et les services aux entreprises ont connu une croissance spectaculaire mais souffrent du manque de main-d’œuvre. Les transports ou la communication souffrent, eux, d’un manque de demande.

Dans la chimie, dans la métallurgie ainsi que dans l’électronique et la mécanique de précision, l’embellie est là aussi. L’industrie des machines, en revanche, semble souffrir davantage alors que le commerce de détail jouit d’une «demande soutenue». Au final, c’est le secteur des hôteliers et restaurateurs qui trinque. Avec un été humide, les niveaux d’avant-crise n’ont pas été atteints. Et les mesures sanitaires à venir n’ont rien pour améliorer leur perspective.

