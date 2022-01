Le terroir qui croustille – Des chips bio et 100% vaudoises pour de savoureux apéros À Poliez-Pittet, Aurore et Lionel Carrard ont eu la bonne idée de valoriser leurs patates en délices salés. Un succès au-delà de leurs espérances. Rebecca Mosimann

Aurore et Lionel Carrard avec leur production de chips du jour. Chantal Dervey

Une odeur de friture s’échappe par la porte d’un local situé au centre du village de Poliez-Pittet. C’est dans cet ancien abattoir reconverti, à deux pas de leur ferme, que Lionel et Aurore Carrard fabriquent des chips bio 100% vaudoises. Un projet un peu fou né il y a un an et qui dépasse aujourd’hui largement les attentes du couple. À quelques jours de Noël, les commandes affluent et les journées démarrent au petit matin pour assurer la production.

«Je commence à peler les pommes de terre à 5h avant de préparer le petit-déjeuner des enfants.» Aurore Carrard

«Je commence à peler les pommes de terre à 5h avant de préparer le petit-déjeuner des enfants, explique Aurore, concentrée à saler la production du jour. On s’y remet après avec Lionel et chacun assure des tâches précises. À côté, il y a encore tout le travail à la ferme.» La jeune femme est très occupée mais ne s’en plaint pas car les journées filent, et elle est heureuse et fière du chemin parcouru pour mener à bien cette nouvelle petite entreprise artisanale et familiale. Depuis février, elle a même quitté son emploi à temps partiel pour s’y consacrer pleinement.